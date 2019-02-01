شكرا لقرائتكم تدريبات عسكرية مصرية - كويتية مشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 22:50

انطلقت بالتزامن فاعليات التدريبات العسكرية المشتركة «الصباح -1» و «اليرموك -4» بين عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية، والتي تستمر أياماً في دولة الكويت، إذ وصلت عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية.



وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن التدريبات تشمل فاعليات التدريب «الصباح -1»، حيث تعقد محاضرات نظرية والعملية ومؤتمرات ما قبل الإبحار وتنسيق الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة والتي تتضمن تنفيذ عمليات مشتركة بالتعاون بين عناصر القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة.

كما تشتمل أنشطة التدريب الجوي المصري- الكويتي (اليرموك -4) التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال قتال جوية مشتركة باستخدام التشكيلات الجوية للجانبين، حيث بدء التدريب بتوحيد المفاهيم العملياتية بين الطياريين والأطقم الجوية المشاركة بما يساهم في صقل المهارات والوصول إلى أنسب أساليب التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك التدريب على أعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية مختلفة. وتدريب «الصباح -1» ينفذ للمرة الأولى بين مصر والكويت، كما ينفذ التدريب الجوي المصري- الكويتي المشترك (اليرموك - 4) بالتبادل بين القوات الجوية المصرية والكويتية بما يساهم في دعم أواصر علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين لمواجهة كل التحديات المشتركة التي قد تتعرض لها المنطقة.