شكرا لقرائتكم بري يلتقي بيلينغسلي: لأهمية القوانين التي أقرها البرلمان لمحاربة تبييض الاموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 22:58

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري "أهمية الحل السياسي في سورية"، مشددا على "أهمية القوانين التي أقرها مجلس النوب سواء لمحاربة تمويل الارهاب او تبييض الاموال والشفافية"، منوها "بدور حاكمية مصرف لبنان والقضاء اللبناني في تطبيق هذه القوانين التي تعالج أي مشكلة تطرأ".



كلام بري، جاء خلال استقباله ظهر اليوم، مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي والسفيرة الاميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد، حيث جرى عرض للاوضاع في المنطقة والوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.

وكان بري التقى هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة رئيسها القاضي نديم عبد الملك، التي قدمت له تقريرها عن الانتخابات.

وأشار عبد الملك الى "التناقضات التي يتضمنها قانون الانتخابات والصعوبات التي واجهتها الهيئة في عملها والاقتراحات والتوصيات التي من شأنها ان تعالج هذه التناقضات والصعوبات".

وأثنى بري على عمل الهيئة، موضحا ان "قانون الانتخابات يتضمن ثغرات وتناقضات عديدة، وانه لا بد من مناقشتها ومعالجتها".

وجدد التأكيد "ان النظام الطائفي شكل ويشكل حجر عثرة في وجه اي اصلاح"، مكررا التأكيد ايضا "ان الحل هو بالدولة المدنية". وركز على "دور الاغتراب ومشاركته في الانتخابات".

ثم التقى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح، وديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان الذي قدم له تقرير الديوان السنوي.