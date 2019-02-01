شكرا لقرائتكم أميركا ترجّح انسحابها من معاهدة نووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين، موسكو - رويترز - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 23:00

رجّحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحدّ من التسلّح والأمن الدولي، أندريا تومسون، أن تعلن واشنطن خلال ايام تجميد التزاماتها مع موسكو بموجب معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، بعد فشل محادثات في هذا الصدد.



يأتي ذلك بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من المعاهدة بحلول يوم غد، إذ اتهم روسيا بانتهاكها، وطالبها بتدمير صاروخ من طراز «نوفاتور 9إم 729». لكن موسكو أصرّت على أنه متوافق مع المعاهدة، فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سباق تسلّح جديد، علماً ان المعاهدة مُبرمة عام 1987.

وقالت تومسون لوكالة «رويترز»: «ما زال الروس لا يقرّون بانتهاكهم المعاهدة». واستدركت أن «الديبلوماسية لا تنتهي أبداً» وتوقّعت مزيداً من المناقشات.

جاء ذلك بعدما أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، أن بلاده والولايات المتحدة «لم يحقّقا تقدّماً» لتسوية الخلاف حول المعاهدة، خلال محادثات أجراها مع تومسون في بكين. وأضاف: «على حدّ فهمنا، الخطوة التالية آتية، والمرحلة التالية ستبدأ، أعني مرحلة توقّف الولايات المتحدة عن التزام تعهداتها بموجب المعاهدة».