شكرا لقرائتكم القضاء المغربي يرجئ محاكمة سبعة صحافيين وناشطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 00:37

أرجئت للمرة الرابعة عشرة محاكمة سبعة صحافيين ونشطاء حقوقيين مغاربة يلاحقون بتهمة «المس بأمن الدولة»، بينهم المؤرخ المعطي منجب.



وقررت المحكمة الابتدائية في الرباط أول من أمس تأجيل المحاكمة إلى 24 نيسان (أبريل) المقبل بعد لحظات من بدء الجلسة، بسبب غياب بعض المتهمين.

ويمثل هؤلاء أمام القضاء في حال سراح منذ بدء هذه المحاكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، بينما غادر اثنان منهم إلى فرنسا حيث طلبا اللجوء السياسي.

ووجهت اليهم تهمة «المس بأمن الدولة» وارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره منجب، ويواجهون عقوبات بالسجن تراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامات باهظة.

وقال المؤرخ والناشط الحقوقي منجب: «كان هذا موعدنا الرابع عشر مع هيئة المحكمة، يستهدفون إنهاكنا وإظهار أن رقابنا لا تزال تحت رحمتهم».

واستغرقت كل جلسة من الجلسات السابقة بضع ثوان قبل أن ترفع بإعلان تأجيل المحاكمة.

ودان منجب «التعرض لحملة تشهير وتحقير في وسائل إعلام معينة تزامناً مع انعقاد كل جلسة».

وعبرت منظمات حقوقية دولية عن تضامنها مع الصحافيين والنشطاء السبعة الملاحقين في هذه القضية، مطالبة بكف الملاحقات بحقهم.

وكانت «منظمة العفو الدولية» اعتبرت ملاحقتهم «أمراً مثيراً للقلق العميق»، داعية السلطات المغربية إلى «إسقاط التهم» الموجهة ضدهم.