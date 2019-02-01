شكرا لقرائتكم حكومة الحريري: 17 وزيراً جديداً... بينهم 4 وزيرات إحداهن للداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 00:36

حملت الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم الاعلان عنها اليوم الخميس، 17 اسماً جديداً الى نادي الوزراء، وضمت الحكومة للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث أربع سيدات، وللمرة الأولى أيضاً تتولى سيدة حقيبة وزارة الداخلية.



واسماء الوزراء الجدد هم: واسماء الوزراء الجدد هم: 1- ألبير سرحان وزيرا للعدل 2- محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب 3 -منصور بطيش وزيرا للاقتصاد والتجارة 4-جميل صبحي جبق وزيرا للصحة 5-كميل ابو سليمان وزيرا للعمل 6-ريشار قيومجيان وزيرا للشؤون الاجتماعية 7- مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الادارية 8-حسن اللقيس وزيرا للزراعة 9-محمد شقير وزيرا للاتصالات 10- عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات 11- فادي جريصاتي وزيرا للبيئة 12-غسان عطالله وزيرا للمهجرين 13-حسن مراد وزير دولة للشؤون التجارة الخارجية 14- صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين 15- محمد داوود داوود وزيرا للثقافة 16- فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون تأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة 17- ندى بستاني وزيرا للطاقة والمياه أما وزيرة المال السابقة ريا الحسن فكان لها حقيبة وزارة الداخلية. وأعلنت أن "لم اكن متوقعة ان اصبح وزيرة وكانت مفاجأة"، وقالت: "بعدني مش مستوعبي".



كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الحريري: 17 وزيراً جديداً... بينهم 4 وزيرات إحداهن للداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.