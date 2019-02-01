ميفوتكش| السيسي يأمر بإنشاء تجمعا عمرانيا جديدا ومد العمل بمعرض الكتاب

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تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساحة 59 ألفًا و417 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمعا عمرانيا جديدا، منها 14 ألفًا و151 فدانًا نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود تلك المساحة.

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من استعدادات بدء المرحلة الأولى للمشروع القومى للتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، ومراعاة اتساق ميكنته مع الإطار العام لخطط ميكنة مؤسسات الدولة، وتوفير الإمكانات المتاحة لتجهيز المستشفيات لتطبيق النظام الجديد.



أصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي قرار رقم 62 لسنة 2019 بتعيين 341 معاونًا للنيابة العامة.



كشف تقرير للجنة استرداد أراضى الدولة عن استعادة 253 ألف فدان خلال الموجة الـ12 لاسترداد أراضى الدولة التى بدأت فى يناير الماضى، وذلك بإزالة ٤٥٦٤ حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية، وجاءت محافظة المنيا فى الترتيب الأول فى نسبة الإزالة بـ٢٠٩ آلاف فدان، ثم بنى سويف بنحو ٣٦ ألف فدان.



أفصحت الحكومة، صباح اليوم، عن تفاصيل الاتفاقية التى وقّعتها مع نظيرتها الروسية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى وقعت فى موسكو بتاريخ 23 مايو 2018، التى تضمنت منح أرض المشروع بـ«الإيجار» لشركة إدارة المنطقة الصناعية، حتى آخر ديسمبر عام 2068، قابلة للتجديد.



قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، لـ«الوطن»، إنه تم الاتفاق رسمياً على أن يكون موعد الغلق اليومى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدءاً من اليوم فى التاسعة مساءً، بدلاً من الثامنة، لاستيعاب الإقبال الكثيف والتيسير على جمهور المعرض، نافياً ما تردد عن استمرار أنشطة المعرض بعد التاريخ المحدد للانتهاء وهو 5 فبراير.



عادت الأوضاع فى السودان إلى الهدوء، عقب إعلان الرئيس عمر البشير حزمة قرارات وخطوات إصلاحية فى مجال التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تكثيف التحرك لدعم تمكين الشباب، وإعلانه 2019 عاماً للشباب، تُنفذ الدولة خلاله مشروعات جديدة لخلق مزيد من الاستقرار والتميز للشباب، فيما أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة.



كشفت تحقيقات نيابة باب شرق بالإسكندرية عن مفاجأة فى قضية عرض زوج وزوجته مولودة للتبنى على موقع «فيس بوك»، مقابل 20 ألف جنيه، وتبين أن الطفلة ليست ابنة الزوج، المتهم الأول.



مفاجأة فى «قضية التبنى»: المولودة ليست ابنة الزوجين

قالت وكالة أنباء «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، اليوم، إن تخلِّى مصر عن شراء الغاز المسال يُزعزع هيمنة قطر على سوق الغاز فى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن «قطر التى تعتبر أكبر مصدِّر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، عزَّزت مكانتها فى سوق الغاز المسال فى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2016، وقد استوردت مصر العام الماضى نصف حاجتها من الغاز من قطر».

«بلومبرج»: تخلِّى مصر عن استيراد الغاز يُزعزع هيمنة قطر على السوق