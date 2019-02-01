شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: مستمرون فى دعم لبنان والعمل على تجفيف مصادر تمويل "حزب الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينجسلى أن بلاده مستمرة فى تقديم الدعم للبنان، خاصة المؤسسات العسكرية وعلى وجه التحديد الجيش إلى جانب القطاع المالى والمصرفى اللبناني، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تستهدف الطائفة الشيعية ولا البنوك التى يقوم عليها أبناء هذه الطائفة فى لبنان، وإنما تعمل على تجفيف مصادر (حزب الله) المالية بوصفه منظمة إرهابية أنشئت وممولة من إيران.

وقال المسئول الأمريكي- فى تصريح لصحيفتين لبنانيتين هما (النهار) و(الجمهورية) - إن بلاده لا تفصل الذراع العسكرى لـ (حزب الله) عن جناحه السياسى ، مؤكدا أن مثل هذا الفصل فكرة خاطئة "فالحزب مدرج فى لائحة الإرهاب ، ولا فرق بين جناح عسكرى وجناح سياسى ، وهذا ما قلناه للأوروبيين". على حد تعبيره .



وأضاف "حزب الله منظمة إرهابية يداها ملطخة بدماء أمريكية ، والولايات المتحدة لن تتوقف حتى يصبح حسن نصر الله وإرهابيوه مفصولين عن التمويل الذى يحتاجونه لقيادة هجماتهم العنيفة".. مؤكدا أن بلاده تركز على مساعدة لبنان للتعامل مع "هذا السرطان الإيراني.. وسنزيد العقوبات عليه". على حد وصفه.



ونفى بيلينجسلى بشكل قاطع وجود أى توجه لدى الولايات المتحدة لوقف الدعم الذى يحصل عليه لبنان ، مؤكدا أن هذا الأمر غير مطروح وخارج النقاش ، مشيرا إلى أن تواجده حاليا فى لبنان يأتى لاستكمال المناقشات مع المسئولين اللبنانيين، فى إطار الدعم الذى تقدمه بلاده إلى لبنان لمكافحة غسل الأموال ومساعدة الحكومة اللبنانية والعمل مع البنوك عن كثب للتأكد من عدم اختراق الأموال غير المشروعة للمنظمات الإرهابية مثل حزب الله للنظام المصرفى اللبنانى .



وفى ما يتعلق بإسناد وزارة الصحة فى الحكومة الجديدة إلى حزب الله، أكد المسئول الأمريكى أن بلاده ستتريث وتنظر عن كثب لتعرف أى دور سيلعب الحزب فى الحكومة، مضيفا: "إذا رأينا أن الحزب يستغل الوزارة التى يشغلها لتمويل أنشطته الإرهابية فستكون هناك مشكلة كبيرة".



واعتبر أن العقوبات الأمريكية على إيران لها تأثير واضح وكبير، وانعكس على حزب الله، موضحا أن الحزب لم يعد يحصل على الأموال الإيرانية كما فى السابق، ما يعرضه لمشاكل كثيرة، وأن "الضغط على حزب الله سيستمر ويزداد فى الأيام المقبلة".



وأشار إلى أن الاقتصاد الإيرانى ظهرت به مشكلات كبيرة "لأنهم يرفضون التوقف عن الإرهاب وعن برنامجهم الصاروخي، إلى جانب الفساد المحلي"، لافتا إلى أن بلاده استطاعت تفكيك شبكة مالية لحزب الله فى غرب إفريقيا، وأنها تستهدف من يؤمنون الدعم المادى للحزب.