شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعتقل قيادى داعشى بمدينة الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، ما يسمى بـ "مسؤول وحدة إسناد مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات" لدى تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن- فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى- ألقت القبض على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابى كان يعمل بصفة ما يسمى "مسؤول وحدة إسناد مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات" خلال معارك تحرير نينوى؛ وذلك بناء على معلومات استخبارية، مشيرا إلى أن المعتقل اعترف بمشاركته فى القتال ضد القوات الأمنية العراقية.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من تحرير كامل مدينة الموصل فى 10 يوليو من عام 2017، بعد معارك شرسة مع تنظيم داعش الإرهابى الذى سيطر على المدينة فى العام 2014 .