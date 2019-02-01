مستشار الحريري: المبادرة الروسية بند أساسي في البيان الوزاري للحكومة الجديدة

وقال شعبان لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس الحكومة سعد الدين الحريري من أول المبادرين لدعم المبادرة الروسية منذ أن طرحت من الجانب الروسي، ونحن بكل الاجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نركز على دور روسيا الفعال في عملية عودة النازحين السوريين،

ومن هنا الرئيس الحريري ومن خلال تواصلنا المستمر مع القيادة الروسية، نرى أن روسيا هي الأمل الوحيد والأساسي التي من الممكن أن تساعد على عودة النازحين السوريين نتيجة للدور الروسي الحالي والفعال على الساحة السورية".

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وأشار إلى أن المبادرة الروسية ستكون بندا أساسيا في موضوع البيان الوزاري وسيكون التركيز بشكل واضح على تفعيل المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين.

وأضاف: "كنا بانتظار تشكيل الحكومة لنبدأ بالتعاون مع الدولة الروسية ومع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عملية عودة النازحين".

وتابع: "هناك تطور إيجابي أثناء اجتماعاتي الأخيرة في موسكو مع المسؤولين الروس، نتيجة النظرة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمبادرة الروسية، أصبح تقييمهم جيد للمبادرة الروسية، وبدأ التعاون، وهناك تواصل دائم بين المفوضية ومسؤولين في

روسيا الاتحادية".

وشدد على أن العمل جار مع الدولة الروسية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم ووزارة الدفاع يتواصلوا مع الدولة السورية بالقضايا اللوجستية.

وصرح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس الخميس، خلال حفل إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2019، أن المبادرة الروسية هي المبادرة الجادة الوحيدة المتعلقة بعودة النازحين السوريين المنشودة، ورحب بالتعاون بين روسيا ومفوضية الأمم المتحدة

لشؤون اللاجئين.