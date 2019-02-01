- 1/2
- 2/2
موسكو — سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هذه القضية هي من اختصاص قيادة الجمهورية العربية السورية. وإذا تمت مناقشتها ، فبين بين دمشق وطهران فقط، لأن الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي والمستشارون الإيرانيون موجودون بدعوة من الحكومة السورية الشرعية".
© Sputnik . Alexander Natruskin
وكان أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أكد في وقت سابق على أهمية المحافظة على وحدة سوريا، مشيرا إلى أن مسار أستانا كان فعالا في التوصل لحلول حول الأزمة في سوريا.
وقال ظريف: "علينا العمل على الحفاظ على وحدة سوريا ومحاربة الإرهاب وأعتقد أن أصدقاءنا الروس معنا في هذا التصور".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي والانسحاب يجب بحثه بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.