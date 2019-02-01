ملادينوف يصل إلى غزة للاجتماع مع "حماس" ووفد المخابرات المصرية

ومن المقرر أن يلتقي ملادينوف والوفد المرافق له قيادة حركة حماس، فور وصوله للقطاع، وبعدها بالوفد المصري الذي وصل إلى القطاع أمس الخميس، وذلك بحسب وكالة "سما".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM وذكرت مصادر فلسطينية أن اجتماعا ثلاثيا عقد في منزل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وضم كل من ميلادينوف ورئيس الحركة في القطاع، يحيى السنوار، ونائبه، القيادي خليل الحية، ووفد المخابرات المصرية.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن الاجتماع سيناقش الدفع بعملية التهدئة للأمام، من خلال تنفيذ مشاريع دولية لتخفيف الحصار عن غزة.

يشار الى أن تحركات أممية ودولية وعربية متواصلة من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، بفعل الضغط الذي أوجدته "مسيرات العودة" التي انطلقت في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.

ويذكر أن وصول ملادينوف والوفد الأممي المرافق له تزامن مع وصول وفد من المخابرات المصرية، أمس الخميس، إلى القطاع لبحث ملفات التهدئة مع قادة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.