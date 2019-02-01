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© REUTERS / MOHAMMED SALEM
وأفادت المصادر الفلسطينية بأن الاجتماع سيناقش الدفع بعملية التهدئة للأمام، من خلال تنفيذ مشاريع دولية لتخفيف الحصار عن غزة.
يشار الى أن تحركات أممية ودولية وعربية متواصلة من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، بفعل الضغط الذي أوجدته "مسيرات العودة" التي انطلقت في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ملادينوف يصل إلى غزة للاجتماع مع "حماس" ووفد المخابرات المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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