اليمن... "أنصار الله" تعتزم إجراء انتخابات نيابية للمقاعد الشاغرة

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن "اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ناقشت في اجتماع استثنائي برئاسة، القاضي محمد عبد الله السالمي، رئيس اللجنة، خطاب مجلس النواب رقم (8) بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2019، المتضمن طلب المجلس إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة".

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وأضافت بأن "اللجنة أقرت توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون".

يأتي ذلك في وقت تجري الحكومة اليمنية بدعم من التحالف استعدادات لعقد جلسة لمجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تمكن عدد من أعضاء المجلس البالغ عددهم 301 عضو من الإفلات من قبضة جماعة أنصار الله، وإعلان الحكومة اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.