مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في الضفة الغربية

اندلعت، مواجهات متفرقة، اليوم الجمعة، بين عشرات الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر مراسل الخليج 365، إن مواجهات اندلعت في بلدات "المغيّر، ورأس كركر، وبلعين ونعلين" بمحافظة رام الله (وسط)، وبلدة كفر قدوم غربي نابلس (شمال).
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة.
وقال مسعفون ميدانيون، للأناضول، إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وتنظم كل جمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألفا في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
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