مقتل قيادي حوثي في غارات للتحالف العربي على محافظة حجة

لقي قيادي حوثي وعدد من مرافقيه مصرعهم في غارتين للتحالف العربي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأوضحت مصادر يمنية، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، أن غارتين لتحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفتا تجمعات للحوثيين في منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن؛ ما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي عبدالله عباس جحاف، مع عدد من عناصر الميليشيات.

وأضافت المصادر، أن طائرات التحالف دمرت مواقع للميليشيات في تبة الحديتين التابعة لمديرية كشر المحاصرة من قبل الميليشيات منذ عدة أيام.

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