دبي - بواسطة محمد فارس أحيت الفنانة الأمريكية، ماريا كاري، أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية مساء اليوم، وحضرت الحفل جماهير غفيرة © Stephanie Keith ماريا كاري في حفل سابقبالفيديو.. جماهير غفيرة تحضر حفل ماريا كاري الأول في السعودية
واحتضنت "منطقة الترفيه" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حفل ماريا كيري، ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الغولف.
وتداول الحضور مقاطع فيديو للحفل الغنائي، وقدمت كيري أشهر أغانيها التي ذاع صيتها على مدى نحو 30 عاما.
وظهرت المغنية الأمريكية مرتدية ثوبا أسود محتشما، على عكس ما ترديه عادة في حفلاتها السابقة.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. جماهير غفيرة تحضر حفل ماريا كاري الأول في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.