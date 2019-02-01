"شرطة جدة" تحقق في العثور على مواطن متوفى وبه آثار دماء بجانب عمارة سكنية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تحقق شرطة محافظة جدة في العثور على مواطن في العقد الرابع من العمر، ملقى على الأرض وبه آثار دماء بأحد الأحياء الجنوبية.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بشرطة جدة إثر بلاغ العثور على مواطن ملقى على الأرض، وعليه آثار دماء ومتوفى أمام مبنى سكني بأحد الأحياء الجنوبية بمحافظة جدة.

وبناء عليه شرعت شرطة جدة بالتحقيق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة المواطن، تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة واستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

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