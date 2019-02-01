الداخلية العراقية: القبض على مسؤول وحدة إسناد مقاومة الطائرات بصفوف داعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمنى فى العراق، الجمعة، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى والذى كان يعمل بصفة ما يسمى مسؤول وحدة إسناد مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات خلال معارك تحرير نينوى.
وقال مركز الاعلام الأمنى فى بيان صحفى أن مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى فى العراق تمكنت من القبض على الداعشى، وذلك بناءً على مذكرة قبض قضائية وجمع معلومات استخبارية، مشيرا إلى ان الإرهابى اعترف بمشاركته القتال ضد القوات الأمنية العراقية.
وأشار مركز الاعلام الامنى العراقى إلى أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على الداعشى فى حى 17 تموز فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.
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