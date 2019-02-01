شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الطاقة الشمسية فى مجمع محمد بن راشد يحصد المركز الأول بمسابقة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت هيئة كهرباء ومياه دبى المركز الأول فى الدورة السادسة من المسابقة الدولية لأفضل الممارسات في فئة "الشراكة"، وذلك عن مشروع الطاقة الشمسية المركزة الذى تنفذه الهيئة فى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتم الإعلان عن فوز الهيئة ضمن فعاليات الدورة الـ 24 من المؤتمر العالمى للتميز المؤسسى الذى نظمته غرفة تجارة وصناعة أبو ظبى وذلك للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وشارك فيه نحو 250 خبيراً إقليمياً وعالمياً في مجالات الجودة والتميز المؤسسى يمثلون نحو 35 دولة، إضافة إلى 700 مشارك من المختصين فى مجالات الامتياز والتميز والابتكار والاستدامة.

وتسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبى، الجائزة من الدكتور روبن مان، رئيس مجلس إدارة الشبكة العالمية للمقارنة المعيارية في نيوزيلندا.



هيئة الكهرباء فى دبى

يشار إلى أن المؤتمر العالمى للتميز المؤسسى يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤتمر المنظمة العالمية الآسيوباسفيكية للجودة، والتى تعد أكبر منظمة نفع عام متخصصة فى مجال الجودة والتميز المؤسسي وتتشكل عضويتها من حوالى نصف مليون عضو يمثلون دول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وأستراليا، ونيوزيلندا وغيرها من الدول، وتستضيف إندونيسيا النسخة الخامسة والعشرين من المؤتمر.