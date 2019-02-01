شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": طيران التحالف الدولى قتل امرأة بدير الزور تحت ذريعة محاربة "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بمقتل امرأة فى ريف دير الزور جراء قصف جديد لطيران التحالف الدولى على الأراضى السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيى تنظيم "داعش".

ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية قولها إن طائرات تابعة للتحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة قصفت منازل سكنية فى بلدة الباغوز بريف دير الزور، ما أسفر عن مقتل امرأة ووقوع دمار فى بعض المنازل وممتلكات الأهالي.

يذكر أن شخصان قتلا، أول أمس، جراء قصف نفذه طيران "التحالف الأمريكي" على بلدة الباغوز، وأسفر أيضا عن أضرار مادية كبيرة.