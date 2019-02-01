في "مؤتمر وارسو"...نتنياهو يناقش "صفقة القرن" مع فريق ترامب

وأفادت القناة العبرية "13" (العاشرة سابقا)، مساء أمس الخميس، بأنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو بفريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والمكون من جاريد كوشنير، صهر الرئيس ومستشاره الخاص، وجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيلتقي الطاقم الأمريكي على هامش مؤتمر العاصمة البولندية، وارسو، حول الشرق الأوسط في غضون أسبوعين.

وذكرت القناة العبرية أن كوشنر وغرينبلات سيشاركان في المؤتمر الدولي الخاص بإيران، والذي سيبدأ يوم 13 فبراير/شباط الجاري، ومن المتوقع أن يناقش نتنياهو معهما خطة الرئيس ترامب للسلام، وأيضاً تعزيز العلاقات بين بلاده والدول العربية.

ونقلت القناة عن مسؤولين في البيض الأبيض أنه من المتوقع أن يلتقي كوشنر وغرينبلات خلال المؤتمر عددًا من وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية لمناقشة "صفقة القرن".