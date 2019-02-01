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وادعى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس الخميس، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد حدد "بنك أهداف" إسرائيلي لاستهدافه وضربه أثناء ذروة التمهيد للانتخابات البرلمانية الداخلية في إسرائيل، والمقررة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.
الجبهة الشعبية
© REUTERS / HASSAN ABDALLAH
وأفاد الموقع بأن حسن نصر الله هنأ الجبهة الشعبية والمقاومة الفلسطينية ككل على العملية العسكرية الفلسطينية التي جرت في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، والخاصة بعملية "العلم الفلسطيني"، والتي أسقطت 4 من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وهي العملية التي وقعت على الخط الفاصل بين القطاع وإسرائيل.
تكثيف الهجمات
وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الاجتماع بين نصر الله وقيادة الجبهة الشعبية الفلسطينية بحث ما زعمه "تكثيف الهجمات الفلسطينية من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي"، قبيل الأسابيع القليلة التي تسبق إجراء انتخابات الكنيست المقبلة، المقررة في التاسع من شهر أبريل/نيسان المقبل.
وأضاف الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري، الوثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، أن الاجتماع الذي عقد في بيروت واستمر قرابة الثلاث ساعات، حدد "بنك أهداف" إسرائيلي لاستهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية، من بينها مدينة غوش دان، والتي تقع وسط إسرائيل.
صواريخ إيرانية
© REUTERS / Amir Cohen
وربط الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي بين خطاب نصر الله وتصريح شمخاني بأن هناك نية مبيتة لاستهداف الداخل الإسرائيلي عما قريب، وبأن نصر الله وضع الخطة المقررة لذلك، عبر تحديد "بنك الأهداف" الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر على هامش انتخابات الكنيست...موقع استخباراتي يتنبأ بـ"بنك أهداف" إسرائيلي لدى نصر الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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