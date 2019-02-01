ترحيب عربي ودولي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

مراسلون / الخليج 365

رحبت دول عربية وغربية بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، بعد أكثر من 8 أشهر من المشاورات والتعثر.

ومساء الخميس، توصلت القوى السياسية في لبنان إلى تشكيلة حكومية تضم جميع الفصائل السياسية، تقدم بها الحريري إلى رئيس البلاد ميشال عون.

وعقب مراسم التوقيع على التشكيلة الوزارية في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، أعلن الحريري أن أولى اجتماعات الحكومة ستنعقد السبت 2 فبراير/ شباط الجاري.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال ماكرون، في بيان صادر عن الإليزيه، إن "فرنسا وقفت في الأشهر الأخيرة إلى جانب الشعب اللبناني وقادته من أجل تهيئة ظروف التأليف".

وأكد الرئيس الفرنسي التزامه سيادة لبنان واستقراره وأمنه وأهمية سياسة النأي بالنفس ومكافحة الإرهاب.

ورحبت الجامعة العربية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مطالبة بتوفير الدعم الاقتصادي والسياسي لها.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان، إنه "يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مهنئا الحريري على نجاحه في إدارة المشاورات وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة".

وشدد الأمين العام على أهمية "توفير الدعم السياسي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة، ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

كما أعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن ترحيبها بتشكيل الحكومة اللبنانية، "بما يعزز من أمن واستقرار لبنان ويحقق مصلحة الشعب اللبناني".

وبعث أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، برقيتي تهنئة إلى رئيسي البلاد ميشال عون، والحكومة سعد الحريري، بمناسبة الإعلان عن تشكیل الحكومة.

وأعرب عن أمنياته لأعضائھا بالتوفیق لخدمة البلد ومزيد من العلاقات التاریخیة والوطیدة التي تربط البلدین، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ورحبت طهران بتشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن أملها في أن تؤسس لمرحلة جديدة من "التقارب السياسي" في لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في بيان، إن "تشكيل الحكومة اللبنانية يعكس إرادة الشعب اللبناني ومسؤوليه لرسم معالم مستقبل البلاد بعيدا عن الضغوط والتدخلات الخارجية".

وأشار إلى أن "إيران تدعم تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان وتأمل بأن يكون تشكيل الحكومة بداية لمرحلة جديدة للتقارب بين التيارات السياسية أكثر من أي وقت مضى، مما يمهد لمزيد من تطور لبنان ورفعته".

كما رحبت سفارة الولايات المتحدة لدى بيروت بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي تغريدة عبر تويتر، أعربت السفارة عن أملها في "أن تلتزم الحكومة الجديدة بتعهداتها تجاه القرارات الدولية، وتلبية تطلعات واحتياجات الشعب اللبناني".