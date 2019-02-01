ماكرون: وقفنا إلى جانب لبنان لتسهيل تشكيل حكومته

بيروت / إدوار حداد / الخليج 365

قال الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن بلاده وقفت إلى جانب الشعب اللبناني وقادته، خلال الأشهر الأخيرة، لمساعدتهم في تذليل الصعاب أمام تشكيل حكومة جديدة.

وفي بيان صادر عن الإليزيه، أعرب ماكرون عن ترحيبه بتشكيل حكومة جديدة، الخميس، بعد أكثر من 8 أشهر من التعثر.

كما أكد التزام باريس باحترام سيادة لبنان واستقراره وأمنه، مشددًا في الوقت نفسه على أهمّية حفاظ بيروت على سياسة "النأي بالنفس ومكافحة الإرهاب".

يشار أن فرنسا أجرت العديد من الوساطات لتسريع تأليف الحكومة، بعد انتخابات مايو / أيار الماضي.

والخميس، أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية التوصل إلى توليفة وزارية جديدة، برئاسة سعد الحريري، وعقدت مراسم التوقيع عليها في القصر الجمهوري.