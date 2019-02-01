غزة / محمد ماجد، هاني الشاعر / الخليج 365
يجتمع، الجمعة، وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع للأناضول، إن وفدا من جهاز المخابرات العامة المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يجتمعان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في هذه اللحظات.
وأفاد المصدر، أن الاجتماع الثلاثي يبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.
ومساء الخميس وصل، الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة، فيما وصل "ميلادينوف" القطاع صباح اليوم.
ومنذ أكثر من شهرين، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد المخابرات المصري وملادينوف يجتمعان مع هنية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.