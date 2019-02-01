ترقية السيالي إلى نقيب

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – جابر السيالي: قلد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي الملازم أول سامي بن دخيل الله السيالي رتبته الجديدة.

وقد أعرب النقيب “السيالي” عن عميق شكره وتقديره بترقيته معرباً عن أمله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يمكنه من خدمة دينه ومليكه ووطنه وأن يكون بإذن الله أهلاً لها.

وشكر السيالي مدير مرور العاصمة المقدسة على دعمه وتوجيهاته السديدة له ولزملاءه، وقال خدمة الوطن شرف لكل مواطن ويزداد الشرف عندما يحظى الانسان بخدمة وطنة وولاة أمرة وخدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.