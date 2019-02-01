البابا فرانسيس: بلدكم أرض الازدهار والسلام ودار الشمس والوئام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن سعادته بزيارته لدولة الإمارات، في الثالث من فبراير الجاري، معتبراً أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، وتأكيد الأخوة الإنسانية.

جاء هذا في رسالة مصورة له، بمناسبة زيارته إلى الدولة، حيث قدم الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعوته للمشاركة في لقاء «الأخوة الإنسانية».

ووصف دولة الإمارات، بأرض الازدهار والسلام، ودار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثير مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف. ووجه التحية إلى الشعب الإماراتي قائلاً «أستعد بفرح للقاء عيال زايد وتحيتهم في دار زايد».

وفيما يلي النص الكامل لرسالة البابا فرنسيس:

يا شعب الإمارات العربية المتحدة الحبيب

السلام عليكم..

سعيد لتمكني من زيارة بلدكم العزيز بعد أيام قليلة، تلك الأرض التي تسعى أن تكون نموذجاً للتعايش والأخوة الإنسانية، وللقاء بين مختلف الحضارات والثقافات، حيث يجد فيها الكثير مكاناً آمناً، للعمل وللعيش بحرية تحترم الاختلاف.

يسرني أن ألتقي شعباً يعيش الحاضر، ونظره يتطلع إلى المستقبل، لقد صدق طيب الذكر الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، حين قال إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها، وإنما الثروة الحقيقية للأمة، تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم؛ الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال.

أتوجه بجزيل الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي دعاني للمشاركة في لقاء حوار الأديان، تحت عنوان «الأخوة الإنسانية».

أشكر كذلك جميع سلطات الإمارات، على التعاون الرائع وحسن الضيافة والترحاب الأخوي، الذي قُدّم بنبل، لإتمام هذه الزيارة، كما أشكر الصديق والأخ العزيز، فضيلة الإمام الأكبر للأزهر الدكتور أحمد الطيب، وجميع الذين أسهموا في تحضير هذا اللقاء، على الشجاعة والعزم في تأكيد أن الإيمان بالله يجمع ولا يفرق، وأنه يقربنا حتى في الاختلاف، ويبعدنا عن العداء والجفاء.

إنني سعيد بهذه المناسبة التي منحني إياها الربّ، كي تُكتب فوق ثرى أرضكم العزيزة، صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكد فيها أننا إخوة، حتى وإن كنا مختلفين، وأستعد بفرح للقاء عيال زايد وتحيتهم في دار زايد، دار الازدهار والسلام، دار الشمس والوئام، دار التعايش واللقاء. (وام)