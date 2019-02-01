جلسة في «اللوفر أبوظبي» تسلط الضوء على «إناء مروّح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

استضاف متحف اللوفر أبوظبي مساء أمس الأول في قاعة محاضرات المتحف جلسة حوارية، تحت عنوان «إناء مروّح: قطعة أثرية من الخليج العربي»، بالتزامن مع معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور»، والذي يتناول التاريخ العريق لشبه الجزيرة العربية من خلال أعمال فنية ثقافية وقطع أثرية، من بينها قطع نادرة اكتشفت في الدولة، وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من المختصين والمهتمين بهذا الأمر.

وتحدث الدكتور مارك بيتش، رئيس الآثار في الظفرة وأبوظبي بإدارة البيئة التاريخية التابعة لهيئة الثقافة والسياحة بأبوظبي خلال الجلسة التي شهدت نقاشاً واسعا عن «إناء مروّح» القديم والقيم وأهميته وكيف تم اكتشافه في إحدى أقدم القرى في الدولة، مشيراً إلى تاريخ الإناء صنع في جنوب بلاد الرافدين ثم تنقل في أنحاء الخليج العربي قبل 8 آلاف سنة، كما تطرقخلال حديثه إلى أسلوب الحياة في المنطقة آنذاك والاستخدامات القديمة له وقصّة وصوله إلى المنطقة، وأوضح أن «إناء مروّح» يعتبر من أقدم القطع الأثرية التي تم اكتشافها وتجميعها بالكامل في الإمارات.