ولادة حكومة لبنان بعد عرقلة ثمانية شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - ”الخليج 365”:

وأخيراً ولدت حكومة لبنان الجديدة؛ إثر الانتخابات النيابية، التي جرت في 6 مايو/أيار الماضي، وبعد 8 شهور و7 أيام بالتمام والكمال على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها، ومع إزالة كل العراقيل والعقبات خرج الدخان الأبيض، مساء أمس، من القصر الرئاسي؛ بعدما وقع الرئيس ميشال عون، والرئيس الحريري مرسوم التشكيل، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل عن مرسوم قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ومرسوم تعيين الحريري رئيساً للحكومة الجديدة ومرسوم تشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث جاءت التشكيلة الثلاثينية على الشكل الآتي:

-رئيس الحكومة سعد الحريري

-نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني

-وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل

-وزير المالية علي حسن خليل

-وزير الدفاع إلياس بو صعب

-وزير الداخلية والبلديات ريا الحسن

-وزير العدل ألبير سرحان

-وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب

-وزير الاتصالات محمد شقير

- وزيرة الطاقة ندى بستاني

-وزير الصحة جميل جبق

-وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس

-وزير الزراعة حسن اللقيس

-وزير العمل كميل أبو سليمان

-وزير الصناعة وائل أبو فاعور

-وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان

-وزير الثقافة محمد داوود داوود

-وزير الإعلام جمال الجراح

-وزير السياحة افيديس كيدانيان

-وزير البيئة فادي جريصاتي

-وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

- وزير شؤون المهجرين غسان عطالله

-وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

-وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق

-وزير دولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي

-وزير دولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي

-وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار عادل الأفيوني

-وزيرة دولة لشؤون النازحين صالح الغريب

-وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت خيرالله

-وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد

وبعد إذاعة مرسوم التشكيل، قال الرئيس الحريري: مدة طويلة مرت ووصلنا إلى تشكيل حكومة على صورة لبنان 2019، ونبقى مع رئيس الجمهورية فريقاً واحداً في خدمة البلد، ونعتذر من اللبنانيين على التأخير، ونؤكد أن مهمة عمل الحكومة والتضامن داخل مجلس الوزراء، فنحن أمام تحديات اجتماعية واقتصادية. وأضاف: الحل لا يكون بالتنظير؛ بل ببرنامج واضح، والقضايا لا تحتمل التأخير والمساومات، والتعاون بين الوزراء واجب لنكون على مستوى التحدي، وجدول أعمال الحكومة لا يحتمل التأخير، وزمن المسكنات انتهى، كاشفاً أن التمويل موجود والمطلوب قرار التنفيذ، وهذا القرار يحتاج إلى إصلاحات إدارية والتمويل لا يكون إلا بإصلاحات جدية. وأشار الحريري إلى أن وجودنا في الحكومة مهمة ليست سهلة، ولا خيار أمامنا إلا تحمل المسؤوليات، وأعتمد على جميع الوزراء في بناء الدولة، شاكراً رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية التي قامت بجهد كبير، وقال: أشكر رئيس القوات سمير جعجع على تعاونه والوزير جبران باسيل.