عاصفة قطبية ب 51 درجة تحت الصفر تضرب ولايات أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجتاح عاصفة قطبية قوية مناطق الغرب الأوسط الأمريكي منذ أيام، متسببة في برودة «تاريخية» ووفاة 12 شخصاً على الأقل، مما أدى إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة شمال شرقي الولايات المتحدة، وإلغاء وتأجيل حوالي ستة آلاف رحلة جوية في مطارات عدة، فضلاً عن مئات من حوادث الطرق، وتعليق خدمات البريد.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن الغرب الأوسط والشمال الشرقي لم يشهدا مثل هذه العاصفة القطبية منذ أكثر من 20 عاماً. وذكر مركز الأرصاد الجوية أن «كتلة الهواء القطبية غير المسبوقة»، ستؤدي إلى درجات متدنية جداً تتراوح بين 34 و51 درجة مئوية تحت الصفر في السهول الشمالية، ومنطقة البحيرات الكبرى، وأعالي المناطق، وسط غربي الولايات المتحدة.

وحذر الخبراء، أمس، من انخفاض في درجات الحرارة في مينيسوتا، وشمالي ميشيجان، تصل إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر. ويتوقع أن تبلغ في أجزاء من نورث داكوتا 34 درجة تحت الصفر. وتوقع خبراء الأرصاد أن يصبح الطقس أكثر دفئاً بحلول مطلع الأسبوع المقبل، وتحركت الموجة الباردة شرقاً، لتواجه ولايات بينها ماساتشوستس، ونيويورك، وبنسلفانيا، برودة قارسة. وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد، بأن درجة الحرارة انخفضت في بوسطن إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

وتسببت موجات البرد في وفاة 12 شخصاً على الأقل، منذ السبت الماضي، في أرجاء الغرب الأوسط. ولقي بعضهم حتفه في حوادث مرورية بسبب الطقس، بينما توفي آخرون بسبب البرودة. وفي الجنوب يتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً شديداً في مناطق مثل جبال كنتاكي، وولاية تنيسي، وفي شمالي جورجيا.

وقال رئيس بلدية شيكاجو، رام إيمانويل، خلال مؤتمر صحفي أمس الأول: «نواجه موجة صقيع تاريخية بالتأكيد»، مضيفاً: «درجات الحرارة المتدنية تهدد الأرواح وعلينا التصرف في ضوء ذلك»، محذراً من أن «هناك البرد وهناك الصقيع! الصقيع موجة خطيرة من البرد الشديد». وغطى الجليد قنوات المدينة وضفاف بحيرة ميشيجن.

وقال ليون جيلبرت (31 عاماً)، العامل في أحد المقاهي وسط المدينة: «أشعر وكأنني قطعة جليد لم أعد أشعر بجلدي». وللاحتماء من الرياح الباردة، خرج السكان من منازلهم يغطون أعينهم بأقنعة تزلج.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن شيكاجو، ستنعم مطلع الأسبوع المقبل، بدرجات حرارة تذيب الثلوج تتراوح بين أربع وعشر درجات مئوية، وذلك بعدما شهدت موجات برودة قياسية وصلت درجات الحرارة فيها إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر، أمس الخميس.

وعلق جهاز البريد الأمريكي المعروف بالتزامه بتوزيع البريد مهما كانت الأحوال الجوية عمله في أنحاء من انديانا، وميشيجن، وايلينوي، وأوهايو، وداكوتا، ونبراسكا.

وأفادت وسائل إعلام بأن الطقس السيئ تسبب في مئات حوادث الطرق، بينها تصادم بين أكثر من عشرين سيارة في مدينة جراند رابدز، بولاية ميشيجن، أمس الأول.

وأفاد موقع «فلايت أوير» الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران، بأن أكثر من 2500 رحلة جوية ألغيت، وتأجلت أكثر من 3500 رحلة أخرى، أمس الخميس، أكثرها في مطاري أوهير وميدواي الدوليين في شيكاجو.

(وكالات)