شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وسكرتير مجلس الأمن الروسي يبحثان تطوير التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في أبوظبي نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن في جمهورية روسيا الاتحادية الذي يزور الدولة حالياً.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين إضافة الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. (وام)

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