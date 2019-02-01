عبدالله السلطان شاه يؤدي اليمين ملكاً لماليزيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى عبدالله السلطان أحمد شاه، سلطان ولاية بهانج، اليمين ليصبح الملك ال16 في تاريخ ماليزيا، وذلك في مراسم في القصر الوطني بكوالالمبور، وذلك خلفا لمحمد الخامس سلطان كلنتان الذي تنحى في وقت سابق من الشهر الماضي بصورة مفاجئة قبل 3 سنوات من نهاية فترة ولايته.

وأدى نازرين شاه، سلطان ولاية بيراك، اليمين نائبا للملك.

جرى اختيار عبدالله شاه لتولي العرش قبل أيام على أساس التناوب بين السلاطين التسعة في الاتحاد الماليزي، وشهدت مراسم التتويج أداء الملك ونائبه لليمين الدستورية وتوقيع إعلان بقلب ذهبي في غرفة العرش بالقصر الوطني.

وكان ضمن الحضور رئيس الوزراء ماهتير محمد ونائبته وان عزيزة إسماعيل.

يشار إلى أن منصب الملك في ماليزيا هو شرفي إلى حد كبير، إذ تقع معظم السلطة الإدارية على الدولة في يد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.