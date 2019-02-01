شكرا لقرائتكم خبر عن مرحى بابا الفاتيكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

ابن الديرة

صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان السماوية، ستسطر على ثرى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر الشريف، للمشاركة في حوار الأديان الذي تستضيفه أبوظبي في الثالث من فبراير الجاري، تحت عنوان «الأخوة الإنسانية».

وبمناسبة هذه الزيارة واللقاء التاريخي اللذين يأتيان تلبية لدعوة كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب بابا الفاتيكان عن سعادته لزيارة دولة الإمارات، ولقاء «عيال زايد» في دار زايد. دار الازدهار والسلام والشمس والوئام. دار التعايش واللقاء.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترحيبه برجل السلام والمحبة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في «دار زايد»، وأكد سموه تطلع الجميع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف.. يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام.

شعور رائع يبعث على مزيد من التفاؤل بحاضر وغد أفضل لنا وللأجيال القادمة، ومحبة تؤكد أن لا مكان للتطرف والأفكار السوداوية بين الأبناء الحقيقيين للديانات السماوية التي تجمع ولا تفرق، وتعمل على إسعاد البشرية، لا اغتيال أحلامها كما يصر المتطرفون في كل مكان.

يقول قداسة البابا: «إنني سعيد بهذه المناسبة التي منحني إياها الربّ، كي تُكتب فوق ثرى أرضكم العزيزة، صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكد فيها أننا إخوة، حتى وإن كنا مختلفين، وأستعد بفرح للقاء عيال زايد وتحيتهم في دار زايد».

ووجه التحية إلى الشعب الإماراتي، الذي يعيش الحاضر، ونظره يتطلع إلى المستقبل، كما قال، ووصف دولة الإمارات بأرض السلام، التي تسعى أن تكون نموذجاً للتعايش والأخوة الإنسانية، ويجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، مؤكداً صدق طيب الذكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، حين قال إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها، وإنما ثروة الأمة، تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم، «فالثروة الحقيقية هي ثروة الرجال».

هذه هي دولة الإمارات، تبني العز والمجد لشعبها ولكل الخيرين حول العالم، بلا تفرقة مهما كانت، والمقياس الوحيد لديها هو العمل من أجل الإنسانية وسعادة البشر والتخفيف عنهم، وتوفير مقومات حياة آمنة ومستقرة للجميع، تسودها علاقات راقية، تنبذ العنف والكراهية وازدراء الآخرين واستضعافهم، وتسعى لسعادة الجميع.

[email protected]