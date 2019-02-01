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شيخة الجابري

ترحيبة كريمة صادقة ونبيلة، أرسلها وبين سطورها ملامح الفرح والسعادة، في داخلها كلمتان ذهبيتان عظيمتا الأثر والتأثير، يؤمن بهما هو ذاته، ويعمل واصلاً الليل بالنهار من أجل تكريسهما كما فعل والده، رحمه الله تعالى، قبله، وكما علّمه وزرع في روحه أهمية وقيمة أن يسود السلام والمحبة بين البشرية جمعاء.

ولأنه يؤمن بأن وطنه رمز لمعاني الوحدة والسلام والأمان والتسامح والحب والتعايش مع الآخر، بكل ما يحمل ومعه شعبه من مودة ومحبة لشعوب العالم، ولقيم وأخلاق ابن الإمارات الأصيل؛ ابن زايد الذي غرس في روحه وقلبه محبة الناس، والعمل الدؤوب على زرع القيم والمفاهيم الإنسانية النبيلة في نفوس وعقول الأجيال، من أجل مستقبل ينعم فيه الجميع بالأمن والسلام، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على «تويتر»: «نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة، البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في «دار زايد».

وسموه يعي ما يقول، فهو أولاً يؤكد ترحيب دولة الإمارات بشخصية تاريخية تحظى باحترام العالم، وهو ثانياً يبعث برسالة مهمة حول ضرورة التآخي بين الشعوب وتآزرها، بعيداً عن الاضطرابات والنزاعات والفهم المغلوط للأديان والرسالات السماوية السمحة.

كما يؤكد أن وطنه «دار زايد»، هو رمز التسامح واحترام الشعوب، حيث يعيش على أرضه ما يتجاوز مئتي جنسية من شعوب العالم، يتعاونون ويعملون في تناغم ومحبة. وهذا أيضاً ما أكده البابا فرانسيس في كلمته المصورة التي بثت، أمس، وفيها أشار إلى دولة الإمارات ووصفها «بأرض الازدهار والسلام؛ دار التعايش واللقاء التي يجد فيها كثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف»، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة بقوله: «أستعد بفرح للقاء وتحية عيال زايد في «دار زايد».

إن الإمارات وهي تستقبل البابا فرانسيس، وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تضع العالم أمام نموذج لدولة كبيرة في عطائها، مؤمنة بسياستها، وبالإنسان خليفة الله في الأرض، الذي اصطفاه الله تعالى لعمارتها، والتآلف مع شعوبها، ونشر السلام ونبذ العنف والتعصب. فأهلاً بالضيوف الكبار في وطن الكبار قولاً وعملاً وخلقاً وإنسانية، «عيال زايد» الكرام حفظهم الله تعالى.

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