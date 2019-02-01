البيت الأبيض يحذر من عواقب وخيمة للمتعاملين مع طهران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من عواقب وخيمة ستواجهها الدول والكيانات التي تلتف على العقوبات الأمريكية على إيران، وذلك رداً على آلية أوروبية جديدة لإجراء المعاملات وتسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية في ألمانيا، امس الخميس، إنها تسعى للحصول على تفاصيل إضافية بشأن الآلية الأوروبية لتسهيل التجارة مع إيران دون استخدام الدولار، لكنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية في حملة واشنطن لممارسة أقصى ضغط اقتصادي على طهران.

وذكر متحدث باسم السفارة «كما أوضح الرئيس.. الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع إيران ستواجه عواقب وخيمة، من بينها عدم إمكانية استخدام النظام المالي الأمريكي أو التعامل مع الشركات الأمريكية». وأضاف «لا نتوقع أن يكون لآلية المدفوعات الخاصة أي تأثير في حملتنا لممارسة أقصى قدر من الضغوط»، وذلك رداً على عزم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنشاء قنوات للتواصل المالي مع إيران.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الآلية ستكون محددة الهدف قائمة على نظام المقايضة للبضائع أو المدفوعات، وإجراء المعاملات التجارية مع إيران بعملات غير الدولار الأمريكي، كاليورو، تجنباً للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.

وفي حين أنه لم تقدم أي دولة من دول الاتحاد على استضافة «الآلية»، يبرز نوعان من أنظمة اللعب على «طاولة الشطرنج» الأوروبية. الأول، هو محاولة على نطاق الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وضعته خطة العمل الشاملة المشتركة «دول 5+1»، ستحتضنها فرنسا بقيادة ألمانيا. والثاني، هو أكثر تحديداً من جانب سويسرا من أجل إنشاء قناة مالية لتبادل السلع الإنسانية مع إيران، وباتت تنافس خطة الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات.

وترتكز المبادرة السويسرية على السماح للشركات ببيع الطعام والدواء والأجهزة الطبية إلى إيران باستخدام قناة للمدفوعات حيث ستكون أول آلية من هذا القبيل تحصل على موافقة واشنطن بعد إعادة فرضها عقوبات على طهران.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امس الخميس، إن النظام الإيراني يشكل خطرًا على العالم وأمريكا ولا نسمح بأن تتحول إيران إلى كوريا شمالية أخرى.

واضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الاخبارية، وفقًا للمعلومات التي حصلنا عليها، فإن إيران تشكل خطرًا حقيقيًا ولها القدرة على تخصيب المواد النووية وقامت بتوسيعها لكي تحسن برنامجها الصاروخي. وقال بومبيو: إنهم حاولوا الاسبوع الماضي أن يختبروا صاروخًا نحو الفضاء كان بالتأكيد يساعدهم في ترقية برنامجهم الصاروخي. هذه العوامل كلها تقودنا إلى الاستنتاج بأنهم سيحصلون على نظام يهدد أمريكا في يوم ما.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: قال ترامب إننا لا نستطيع تحمل هذه الحالة ولا نسمح بأن تتحول إيران إلى كوريا شمالية أخرى. إننا رسمنا سياسات رادعة لهذا الوضع.

وأكد: الإدارة السابقة كانت قد اتخذت قرارًا أن تكون شريكة مع النظام الإيراني أكبر راع للإرهاب في العالم والشرق الأوسط. ولكننا قد غيّرنا ذلك من الأساس لأننا نعتقد أن إيران تشكل خطرًا على العالم وأمريكا. إننا وسعنا علاقاتنا مع الدول العربية و»إسرائيل» وقربناها من بعضها لكي نوسع تحالفًا (ضد النظام الإيراني). (وكالات)