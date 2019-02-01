«الناشرين الإماراتيين» تناقش قوانين وأخلاقيات صناعة الكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استعرضت جمعية الناشرين الإماراتيين، خلال مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، واقع النشر العربي، وناقشت أهم القوانين والأخلاقيات الخاصة به، حيث نظمت جلسة حوارية حملت عنوان «أخلاقيات العمل في مجال النشر»، شارك فيها كل من علي الشعالي، نائب رئيس الجمعية، ومؤسس دار الهدهد للنشر، وناصر عاصي، دار المؤلف للنشر، وتامر سعيد، مدير عام مجموعة كلمات.

تناول المشاركون في الجلسة المعايير الخاصة بالنشر وآلياته، وشروط المهنة والقوانين الناظمة لها، وسلطوا الضوء على أخلاقيات ومسؤوليات العاملين في مجالات النشر للارتقاء بجودة ونوعية القطاع.

وحضرت جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعات الجمعية العمومية العادية لاتحاد الناشرين العرب، وعقدت سلسلة من اللقاءات الفاعلة جمعتها مع عدد كبير من الناشرين المصريين والعرب والعالميين المشاركين في المعرض، حيث حرصت من خلالها على تدعيم أسس التعاون المشترك التي تربطها مع الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النشر بما يسهّل الوصول إلى سوق النشر المصري بشكل أكبر، ويعزز تبادل المعارف والخبرات بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية: «تكتسب مشاركتنا في معرض الكتاب في القاهرة أهمية كبرى على مستويين: الأول الاحتفال مع إخواننا وزملائنا في قطاع النشر بالقاهرة باليوبيل الذهبي للمعرض الذي أصبح من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، والثاني، تبادل الآراء والخبرات مع الناشرين العرب ومناقشة التحديات المتعلقة بالمعايير والضوابط والقوانين الخاصة بالنشر المحلي، وأهمية الالتزام بأخلاقيات النشر المخصص للأطفال والفئات العمرية المختلفة لما لها من تأثير في بناء ثقافة الأجيال الصاعدة والحفاظ على منظومة القيم التي تحمي النسيج الاجتماعي».

وأضاف: «إن الجلسات الحوارية التي نشارك فيها مع نخبة من المثقفين والناشرين المصريين والعرب والعالميين تفتح آفاقاً جديدة من التخطيط والعمل المشترك من أجل رفع كفاءة العاملين في مجال النشر بشكل عام، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها والارتقاء بالإصدارات المحلية».