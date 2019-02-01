عباس يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدماً فيه، يكون للاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن دور هام فيه، وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمس، إن الولايات المتحدة لم تعد وحدها مؤهلة للقيام بدور الوساطة، وإن من يشجع «إسرائيل» للتصرف فوق القانون هو دعم الإدارة الأمريكية لها.

وحول تولي دولة فلسطين لرئاسة مجموعة ال77 والصين، قال: «أطلعنا الرئيسة على الدور الذي سنقوم به خلال رئاستنا للمجموعة من أجل تعزيز العلاقات بين دول الجنوب والشمال وتبادل الخبرات والتعاون بين جميع الأطراف. (معا)