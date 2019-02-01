نورة الكعبي: الإمارات وجهة عالمية رائدة في التنوع الثقافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

افتتحت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ويوري بوندار وزير الثقافة في بيلاورسيا، مساء أمس الأول، في جامعة السوربون بأبوظبي، فعاليات الأيام الثقافية البيلاروسية في الإمارات، بمشاركة الأوركسترا الوطنية البيلاروسية لموسيقى الحجرة، وموسيقيين من الإمارات.

وقالت نورة الكعبي ل ”الخليج 365”: «الأيام الثقافية البيلاروسية حدث مهم لتوطيد أواصر العلاقة بين البلدين، والفعالية التي شهدت تقديم عرض موسيقي جمع الأوركسترا البيلاروسية، وجمعت عازفي البيانو الإماراتيين حمد الطائي، وإبراهيم الجنيبي، مهمة، ونحن فخورون بهما».

وأكدت الكعبي خلال الكلمة الافتتاحية أهمية الأيام الثقافية البيلاروسية باعتبارها إحدى تجليات العلاقات القوية بين البلدين، التي شهدت تطوراً غير مسبوق خلال الأعوام القليلة الماضية. وقالت: «تشكل الأيام الثقافية محطة جديدة في مسيرة تعزيز علاقاتنا مع بيلاروسيا، بعد توقيع مذكرة تفاهم رسمية، ومرور 27 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وبيلاروسيا». وتؤسس هذه الفعالية لمسارات جديدة من التعاون الثقافي.

وأشارت الكعبي إلى أهمية الأيام الثقافية في بناء جسور التواصل بين الخبرات الإبداعية من الطرفين، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة راعية للتنوع الثقافي، وترسيخ مكانتها على الخريطة الثقافية العالمية. وأوضحت أن الثقافة والفن أداة لتأسيس رؤية جماعية تفتح فصلاً جديداً من التعاون، وتوجد فضاءات مشتركة للعمل، وتوفر دفعة قوية لتمتين علاقات الصداقة بين الإمارات وبيلاروسيا.

وأشار يوري بوندار، وزير الثقافة في بيلاروسيا، إلى اعتزازه بتنظيم فعاليات الأيام الثقافية البيلاروسية في الإمارات، تزامناً مع إعلان 2019 عاماً للتسامح. وقال: «إننا في غاية السعادة والفخر بدورنا مع أصدقائنا الإماراتيين في العمل على نشر ثقافة التعاون والإيجابية، تعزيزاً للعلاقات المتميزة بين بيلاروسيا والإمارات».

وتخلل الافتتاح حفل موسيقي بمشاركة الأوركسترا الوطنية البيلاروسية لموسيقى الحجرة بقيادة المايسترو يفجيني، وبوسكوف، رفقة الموسيقيين الإماراتيين حمد الطائي وإبراهيم الجنيبي، وعزفا على البيانو مقطوعات بعضها من تأليفهما، وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الحضور.