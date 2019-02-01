ميجان ماركل تعود لماضيها الفني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زارت ميجان ماركل دوقة ساسكس المسرح الوطني في لندن باعتبارها الراعي الملكي الجديد له، وشاهدت عرضا لمسرحية لشكسبير والتقت بفنانين مبتدئين. لكن في الوقت الذي عاودت فيه ماركل، التي تدربت على فن المسرح، الارتباط لفترة وجيزة مع ماضيها الفني، استبعد المؤلف والمنتج المنفذ لمسلسلها التلفزيوني السابق «سوتس» أي عودة لها للمشاركة في العمل.

والتقطت ماركل التي ارتدت ثوبا ورديا ومعطفا بفنانين مبتدئين وأفراد طاقم يعملون مع منظمات مجتمعية وفنية قبل أن تشاهد عرضا لنسخة موسيقية جديدة من مسرحية «بريكليس». وتدربت ماركل الحامل والتي تبلغ من العمر 37 عاما في المسرح، غير إنها اكتسبت شهرتها من عملها التلفزيوني. وقبل إعلان قصتها العاطفية مع الأمير هاري اشتهرت بتجسيد دور راتشيل زين في الدراما الأمريكية «سوتس» وهو دور تخلت عنه قبل زواجها في مايو الماضي.

وتساءل معجبون عما إذا كانت ميجان قد تعود إلى المسلسل التلفزيوني ولو بدور صغير في موسمه الأخير، لكن المؤلف والمنتج المنفذ آرون كورش قالت في تصريحات تلفزيونية في كاليفورنيا إن ذلك غير مرجح بدرجة كبيرة.