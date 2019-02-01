شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة الهجن» تحط رحالها في القرية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول المشهد في القرية التراثية بالقرية العالمية بدبي، أمس الأول، إلى كرنفال احتفالي، بعدما احتشدت الجموع الغفيرة لاستقبال قافلة الهجن بعد عودة المشاركين في النسخة الخامسة من رحلة الهجن التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واستمرت 14 يوماً في صحراء الإمارات، تلك الرحلة التي قطعت خلالها القافلة 700 كيلومتر على ظهر الهجن، بدأت من غياثي واختتمت بالعودة إلى القرية العالمية.

تعالت هتافات الجموع المحتشدة في القرية التراثية محتفلةً بعودة القافلة بسلام، بعد انتهاء الرحلة التي انطلقت يوم 16 يناير الماضي، لتحاكي خطى الأجداد والآباء، حيث وسائل الترحال عبر سفن الصحراء كما كانت في الماضي، إذ تمضي الرحلة على ظهر الجمال، لتتحدى في طريقها الطرق الوعرة والأسلاك الشائكة وغيرها من الصعاب.

أعرب عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والذي كان على رأس المشاركين في رحلة الهجن، عن سعادته البالغة بنجاح النسخة الخامسة وما حققته من فوائد في سبيل الحفاظ على التراث الإماراتي الذي يفخر به الجميع. وأوضح ابن دلموك أن الرحلة بدأت من غياثي مروراً بمنطقة الربع الخالي وصولاً إلى حميم مروراً بالسراب إلى أم العنز والرزين ومن ثم الوثبة إلى غربي سويحان وغربي العجبان ومن ثم العشوش والسلم وصولاً إلى القرية العالمية، وأن هذه الفعالية بدأت بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في العام 2015، لحفظ الموروث الثقافي في الدولة ومنعه من الاندثار ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف: تعد النسخة الخامسة من رحلة الهجن هي الأطول مسافةً والأكثر تحدياً، إذ قطعنا مسافة قياسية تبلغ 700 كيلو متر على ظهر الجمال، اجتزنا خلالها مصاعب كثيرة، وزدنا ساعات الترحال في طرق محفوفة بالمخاطر، إلاّ أننا تمكنا من السير وفقاً لخريطة الرحلة التي تم إعدادها بعد الخروج في رحلات استطلاعية مسبقة لتقصي الطريق الذي سنسلكه، واضعين بالاعتبار أنها تجربة تحاكي تجارب الماضي، وللتعلم ومعرفة كم عانى أجدادنا وآباؤنا في سبيل العيش ومواجهة كافة الصعاب، ومن ثم كان لزاماً علينا أن نتحدى الصعاب لنعيد إحياء ثقافة تراثية تفيد المشاركين في هذه الرحلة.

وقال ابن دلموك: حققنا رقماً قياسياً، إذ قطعنا لأول مرة أكثر من 70 كيلو متراً على ظهر الجمال خلال 10 ساعات فقط، ويعتبر اجتياز هذه المسافة في أقل من يوم، رقماً قياسياً في الوقت الحالي وليس من السهل تحقيقه، وتعد هذه الرحلة من صميم عملنا في المركز، فنحن نركز على التراث وكل ما من شأنه تعزيز الهوية الوطنية والتراثية في الإمارات، والتي تعد الجمال من أهم عناصرها، حيث كانت وسيلة النقل الوحيدة في الصحراء قديماً، ومن واجبنا أن نتعمق في الوصول إلى أسرار الجمال، وبالفعل تعرفنا أكثر عليها وتعلمنا كثيراً من هذه الرحلة، وكررنا طريقة عيش أجدادنا وآبائنا لنفهم هذه الموروثات بشكل أكثر عمقاً، وحتى ننقلها للأجيال الجديدة لتحافظ عليها.

وكانت هند بن دميثان، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في استقبال المشاركين في هذه الرحلة السنوية التي باتت تتمتع بشعبية واسعة، وتقدمت بالشكر لجميع المشاركين الذين اعتبرتهم شركاء في المسيرة التي تعزز من الهوية الوطنية وتساهم في نشر التراث الإماراتي العريق.

وأوضحت هند بن دميثان، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مر على القافلة في منطقة سيح السلم، وأشاد بنجاح فعالية رحلة الهجن وفكرتها، كما ثمّن حرص المشاركين على الحضور في الرحلة وخوض المغامرة وما بها من تحديات.

وقالت: نتطلع إلى فتح الباب لعدد أكبر من المواطنين في المستقبل ليستفيدوا من هذه التجربة المثيرة والاستثنائية، التي تهدف للبحث عن ماضٍ غرس الأجداد خطاه في الصحراء المترامية، والبحث كذلك عن معانٍ إنسانية تعزز من طبيعة الانتماء، إضافة إلى دعم ثقافة التعايش مع الجنسيات الأخرى.

وأضافت: الرحلة شهدت مشاركة من مختلف الجنسيات في تنوع ثقافي وحضاري على أرض الإمارات دولة التسامح التي تحتضن الكل دون تفرقة، وأعرب الجميع عن سعادتهم البالغة، بالمشاركة في هذه الفعالية التي كانت مملوءة بالدروس والعبر، وقد تعلم المشاركون أموراً رائعة على مدار أيام الرحلة التي بلغت 14 يوماً، أبرزها الصبر وتراث الأجداد والآباء في الصحراء، ونحن سعداء بما قدمته الرحلة للمشاركين.

التقارب الإنساني

أكد فيرناندو دي مارتيني السفير الأرجنتيني لدى الدولة، الذي شارك في القافلة للعام الثاني على التوالي أن الرحلة جسدت معتقدات كثيرة يؤمن بها أبرزها التقارب الإنساني والثقافي بين الشعبين الأرجنتيني والإماراتي، وأضاف: الرحلة منحتني الفرصة للتعرف على البعد الحضاري للدولة بشكل أكثر تعمقاً، وتعرفت على جزء من مسيرة الإمارات الأدبية والتراثية والفكرية، وأنا سعيد بالمشاركة التي عايشت خلالها ثقافات مختلفة.

دروس وعبر

المشارك النمساوي ورنز رورائير يرى أن الرحلة منحته فرصة أكبر للتعرف على طبيعة الإمارات، وأعرب عن سعادته لتعلم دروس كثيرة من هذه التجربة، وتابع بقوله: قطعنا مسافات شاسعة واستمتعنا بروعة الشروق والغروب، وابتعدنا عن صخب المدينة وتعلمنا الكثير من العبر والدروس، وأشكر القائمين على الرحلة لما بذلوه من جهود كبيرة معنا منذ انطلاق الفعالية.

تجربة مختلفة

قالت المشاركة الألمانية دينيس أوسترمان: كانت تجربة مختلفة ورائعة، ابتعدنا خلالها عن حياة المدنية والروتين اليومي الذي نعيشه، والحقيقة أن الرحلة رغم صعوبتها كانت شائقة للغاية، قضيت 14 يوماً أجوب الصحراء، لم أكن أتوقع أن لديّ كل هذه الطاقة والقدرة على الترحال على ظهر الجمال يومياً، عموماً الرحلة تعتبر إنجازاً لم أتوقع تحقيقه.

فرصة للتعلم

المشاركة الجزائرية بشرى قالت: تعرفت على معلومات جديدة عن تاريخ الإمارات التي أتشرف بالعيش فيها، وكانت الرحلة ممتعة لأبعد حد، وتتمنى الانضمام لها مجدداً.

وأضافت: تعلمت كثيراً، وأتمنى المشاركة لأعوام قادمة، فلطالما تمنيت منذ صغري تعلم ركوب الجمال وحققت حلمي وقضيت إجازة متميزة، منحتني فرصة لتعلم أمور حياتية مهمة.