الجيش الليبي يبسط سيطرته على مناطق جديدة جنوب البلاد

بنغازي- سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "قوات الجيش الليبي ووحداتها قد تمكنت من السيطرة على منطقة غدوة جنوب سبها 40 كيلومترا حيث تم دخول الجيش لمنطقة غدوة وسط استقبال الأهالي"، مضيفا، إن "قوات الجيش الليبي تستعد الآن لدخول منطقة جديدة للسيطرة عليها في جنوب ليبيا"، لكن المصدر لم يذكر اسم تلك المنطقة لدواعي أمنية بحسب قوله.

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وأشار إلى أن "الجيش الليبي يسيطر حتى اللحظة على بوابة 17 وبوابة السليطة ومنطقة غدوة بمدينة سبها".

يذكر أن الجنوب الليبي يعيش منذ فترة طويلة ظروفا أمنية صعبة تتمثل في الانفلات الأمني، حيث كثرت حالات خطف المسافرين والاعتداء عليهم.

هذا وكان قد أعلن الجيش الليبي، في 15 يناير/ كانون الثاني، انطلاق عملية عسكرية لتطهير مناطق الجنوب الغربي للبلاد من إرهابيي تنظيمي داعش والقاعدة، والعصابات الإجرامية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إن العملية العسكرية، التي أطلقتها قوات الجيش في مناطق الجنوب الغربي، تهدف إلى حماية وتأمين أهالي سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية، والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من قتل وخطف وابتزاز وتهريب وتعمل مع دول أجنبية على تغيير ديموغرافي كبير يهدد الهوية الليبية ومستقبل أبناء ليبيا.