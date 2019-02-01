الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365
أعلن وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، الخميس، تسجيل 5 وفيات بفيروس "انفلونزا الخنازير".
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء المغرب الرسمية.
وقال الوزير إن الضحايا كانوا قبل إصابتهم بالفيروس "في وضع صحي هش".
وأوضح أن المرض هو من نوع "إتش 1 إن 1"، وأن الإصابات به تم تسجيلها كذلك في دول أخرى حول العالم، دون تسميتها.
وشدّد "الدكالي" على مواصلة وزارته جهودها لمنع تفشي الفيروس.
والإثنين، سجلت المملكة أول وفاة جراء الإصابة بالمرض.
وشهد العالم انتشارًا واسعًا للإصابة بانفلونزا الخنازير بين عامي 2009 و2010، وتسبب بوفاة الآلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة المغربي: تسجيل 5 وفيات بـ"انفلونزا الخنازير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.