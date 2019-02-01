وزير الصحة المغربي: تسجيل 5 وفيات بـ"انفلونزا الخنازير"

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365



أعلن وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، الخميس، تسجيل 5 وفيات بفيروس "انفلونزا الخنازير".



جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء المغرب الرسمية.



وقال الوزير إن الضحايا كانوا قبل إصابتهم بالفيروس "في وضع صحي هش".



وأوضح أن المرض هو من نوع "إتش 1 إن 1"، وأن الإصابات به تم تسجيلها كذلك في دول أخرى حول العالم، دون تسميتها.



وشدّد "الدكالي" على مواصلة وزارته جهودها لمنع تفشي الفيروس.



والإثنين، سجلت المملكة أول وفاة جراء الإصابة بالمرض.

وشهد العالم انتشارًا واسعًا للإصابة بانفلونزا الخنازير بين عامي 2009 و2010، وتسبب بوفاة الآلاف.