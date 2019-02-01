صور| في ظهور لها بعد خضوعها لجراحة.. كيف بدت أسماء الأسد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

فى أول ظهور لها عقب خضوعها لعملية جراحية للعلاج من سرطان الثدي، استقبلت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، عدد من أفراد إحدى العائلات السورية التى فقدت أبناءها في الحرب الدائرة هناك، واطمأنت على أحوالهم وأوضاعهم وما تفرضه الحياة عليهم من مصاعب ومتطلبات.

وأشارت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية على "فيس بوك" إلى أن عائلات_جبارة قدمت كل منها ثلاثة في الاضطرابات التي تعصف بالبلاد ، وتضم بين أفرادها مصابين وجرحى أيضا يرعاهم برنامج جريح الوطن، وعسكريين مازالوا يحملون السلاح على جبهات القتال، دعما لنظام "بشار الأسد".

وكانت أسماء الأسد خضعت يوم الأحد الماضي لعملية جراحية في الثدي بالمستشفى العسكري في دمشق.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت فى شهر أغسطس الماضي إصابة أسماء الأسد بمرض سرطان الثدي، وأوضحت بدأت المرحلة الأولية من العلاج الذي تم اكتشافه في مراحله المبكرة.

وأظهرت صورة نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء والرئاسة السورية أسماء الأسد، التى تبلغ من العمر 42 عاما، مبتسمة وهناك محقن وريدى متصل بذراعها وهى جالسة إلى جانب زوجها الرئيس بشار الأسد فيما بدا أنها غرفة مستشفى.

وفى أكتوبر الماضي أطلقت سوريا الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

وتنحدر زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، من مدينة حمص السورية. ولدت في لندن، بريطانيا، وهي ابنة طبيب القلب سوري فواز الأخرس المتخصص في أمراض القلب والاوعية الدموية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر من كينغز كوليدج التابعة لجامعة لندن في عام 1996، قامت بالتدرب على العمل المصرفي في نيويورك، حيث بدأت مع دويتشه بانك، ثم انتقلت إلى مصرف جي بي مورغان، تتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية.

تزوجت الرئيس السوري بشار الأسد في 18 ديسمبر 2000، أنجبت له حافظ في 4 أكتوبر 2001 ومن ثم زين في أكتوبر 2003، والطفل الأخير كان كريم.