شكرا لقرائتكم الشامسي يلتقي رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 18:26

استقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، صباح اليوم في مقر السفارة في اليرزة، رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي داريل مونديز يرافقه مدير مكتب بيروت في المحكمة كيفن مانيون، في زيارة تهدف إلى "تعزيز سبل التعاون والتنسيق". كما جرى عرض لآخر التطورات على صعيد عمل المحكمة.



اشارة الى ان المحكمة الدولية، أقرت من قبل مجلس الأمن للنظر في نتائج التحقيق التي تقوم به لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.