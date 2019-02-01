هذا الموضوع سامسونج تواجه إنخفاض في الأرباح بنسبة 29% في الربع الأخير من 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.
كشف التقرير المالي لشركة سامسونج عن تراجع في أرباح الشركة بنسبة 29% خلال الربع الرابع من 2018، حيث يعود هذا الإنخفاض إلى تراجع مبيعات الشركة في الفترة الأخيرة.
أعلنت شركة سامسونج عن تقريرها المالي للربع الأخير من عام 2018، والذي شهدت فيه الشركة تراجع في المبيعات، وإنخفاض في الأرباح بنسبة 29% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وقد أشارت سامسونج إلى أن هذا الإنخفاض في الأرباح يعود إلى إنخفاض الطلب على منتجات الشركة من الذاكرة، وقد حققت سامسونج إيرادات بنسبة 53.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2018، أي بإنخفاض بنسبة 10% عن نفس الربع من عام 2017.
كما وصلت أرباح التشغيل إلى9.7 مليار دولار بإنخفاض بنسبة 29%، أيضاً وصلت إيرادات الشركة 219 مليار دولار خلال العام، و52.9 مليار دولار في أرباح التشغيل على مدار العام.
يذكر أن سامسونج تضع توقعات أيضاً بإنخفاض الطلب على الذاكرة في الربع الأول من 2019، كما تضع توقعات أيضاً بإنخفاض أرباح شاشات OLED مع إرتفاع مبيعات الهواتف الذكية المميزة بشاشات LCD والتي تعود للشركات المنافسة، أيضاً من المرتقب أن ترتفع أرباح الشركة من مبيعات الإصدارات القادمة في الربع الأول من 2019.
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هذا الموضوع سامسونج تواجه إنخفاض في الأرباح بنسبة 29% في الربع الأخير من 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.
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