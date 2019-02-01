شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب لبنانى يكشف أبرز تحديات الحكومة اللبنانية الجديدة: إنقاذ الوضع الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب اللبنانى، نزيه خياط، التحديات التى تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة بعد أن أعلن الرئاسة اللبنانية عن تشكيلها، مشيرا إلى أن التحدي الفعلي هو في إنتاجيتها الانسجام بين أعضائها .

وقال الكاتب اللبنانى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تشكيل الحكومة اللبنانية مسألة لحظة أما الإنتاجية فهي مرتبطة بمدى إبعاد الكيدية السياسية بين أعضائها وإنقاذ الوضع الاقتصادى للبنان خلال الفترة الحالية.

ولفت نزيه خياط، إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة هو محاربة الفاسدين وإصلاح الاقتصاد اللبنانى لأن كلا القضيتين متلازمان معا، لأن إصلاح الوضع الاقتصادى دون محاربة الفاسدين هو كمن يقول كلام حق يراد به باطل.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء ذكرت فى نبأ عاجل لها أن الرئاسة اللبنانية أعلنت منذ قليل عن تشكيل وحدة وطنية.