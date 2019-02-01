غارات على صنعاء والتحالف يعلن عملية لاستهداف مخزن طائرات مسيرة

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن طيران التحالف استهدف بثلاث غارات منزلا في حي الشعب بمنطقة سعوان شرق صنعاء.

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في الأثناء، أعلن التحالف العربي عملية لاستهداف موقع تخزين وتجهيز للطائرات دون طيار شرق صنعاء.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن التحالف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني واتخاذه إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

ودعا التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف حفاظا على سلامتهم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.