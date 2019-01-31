عباس يستقبل وفدا اقتصاديا إسرائيليا في رام الله

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، وفدا اقتصاديا إسرائيليا من مؤسسة "كسر الجمود" الإسرائيلية - الفلسطينية، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وبحسب مراسل الخليج 365، أعرب عباس، خلال اللقاء، عن آماله بكسر الجمود في ملف التفاوض مع تل أبيب، بعد الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

وقال: "نأمل في نتيجة الانتخابات أن نقول نعم تعالوا لنتفاوض، على أساس أنا موجود وأنت موجود.. لا يجوز أن يبقى الوضع كما هو عليه الآن".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الاسرائيلية العامة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

وتابع عباس، متوجها لأعضاء الوفد، "تشاهدون اجتياحات واستيطان وقتل (من قبل إسرائيل) كل يوم، لا يجوز أن يبقى هذا، فالأمور معقدة ولا تبشر بخير".

ووفق الرئيس الفلسطيني، فإنه "لا يوجد تقدّم على الصعيد السياسي، ولكن هناك حفظ للأمن. نحن نحترم الأمن الإسرائيلي ونتمنى أن تحترم إسرائيل أمننا".

واعتبر أن "أسوأ ما يواجه الشعوب، العنف والإرهاب، ونحن ضد كل ذلك، ووقّعنا 83 بروتوكولا أمنيا مع دول منها روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لمحاربة الإرهاب والعنف في العالم".

كما عبر عباس، عن أمله في عقد لقاءات اقتصادية مشتركة، مستدركا: "اقتصاد دون سلام ولا أمن، صعب".

وبين فترة وأخرى، تلتقي وفود من منظمات إسرائيلية بالرئيس الفلسطيني في رام الله.

و"كسر الجمود"، منظمة أطلقها رجال أعمال فلسطينيون وإسرائيليون‎، خلال المنتدى الاقتصادي في إسطنبول عام 2012، وتم الإعلان عنها في المنتدى الاقتصادي في البحر الميت عام 2013، وتضم حتى الآن 400 رجل أعمال فلسطيني وإسرائيلي.وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل 2014، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وعدم قبولها بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967، أساسا لحل الدولتين.