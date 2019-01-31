شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري نفسي يُعلق على جريمة نحر طفل بالمدينة.. ويحذر من هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور جمال الطويرقي استشاري في الطب النفسي، أنه المرضى النفسيين يجب أن يتم علاجهم، وتقييم حالاتهم النفسية، وأن لا يطلق سراحهم إلا بعد التأكد من شفائهم وعدم وجود أي خطورة منهم على المجتمع، كما حدث بالأمس في واقعة نحر طفل بالمدينة المنورة أمام والدته.

وقال الطويرقي في مداخلة هاتفية له في نشرة التاسعة على قناة mbc، أن المريض النفسي إذا كان عنده انفصام حاد يجب أن يُحجز، ولا يتم إطلاق سراحه، حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه.

وأضاف: “أن معظم الناس قالوا إن هذا الإنسان كان لديه تلفظات وسلوكيات منحرفة؛ ولذلك كانوا يتجنبوه، وأتمنى أن هذه الحوادث لا تتكرر”.

الجدير بالذكر، أن المدينة المنورة شهدت أمس، جريمة مروعة حين أقدم شخص في العقد الرابع من العمر، على نحر طفل لم يتجاوز عمره السبعة أعوام أمام والدته، وذلك باستخدام زجاج أحد المحلات التجارية.

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