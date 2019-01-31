شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط عدد من الممارسين للحجامة بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، بالتعاون مع فرق الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ضبط ممارسي حجامة غير مرخصين يعملون في منشأة لم تستكمل المتطلبات النظامية لها في مدينة حائل.

وأوضح مدير إدارة التراخيص والرقابة بالمركز المهندس بطي بن إبراهيم البطي، في بيان، أنه تم التنسيق مع المديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل وبعد مباشرة الموقع تم ضبط العديد من المخالفات، وإعداد المحاضر اللازمة في حينها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتمت إحالة الأشخاص المضبوطين، إلى لجنة المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب ما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية.

ودعا البطي، أفراد المجتمع إلى إجراء الحجامة في المنشآت الصحية المرخصة ذات المأمونية التي يعلن عنها المركز من فترة إلى أخرى من خلال قنوات الاتصال الرسمية له، محذراً من إجراء الحجامة في أماكن عشوائية غير مرخصة حفاظاً على الصحة والسلامة.