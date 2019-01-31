الرئاسة اللبنانية تعلن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة الحريري

بيروت / الخليج 365

أعلن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل، مساء الخميس، التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري.

ويأتي الإعلان بعد أزمة شابت تأليف حكومة منذ 23 مايو / أيار 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيلها.

وأضاف مصدر مطلع للأناضول، أن التشكيلة الجديدة التي تأتي بعد تعثر استمر نحو 8 أشهر، تضم 30 وزيرا يمثلون كافة القوى السياسية في البلاد.

ووفق المصدر ذاته، جاءت قائمة الوزراء الأولية في التشكيلة الجديدة موزعة على الفصائل السياسية على النحو الآتي:

تيار المستقبل ست وزارات:

سعد الحريري رئيسا للحكومة

ريا الحسن وزيرة للداخلية

محمد شقير وزيرا للاتصالات

جمال الجراح وزيرا للإعلام

عادل أفيوني وزيرا لشؤون تكنولوجيا المعلومات

فيولت الصفدي وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي



القوات اللبنانية أربع وزارات:

غسان حاصباني نائبا لرئيس الحكومة

مي شدياق وزيرة للتنمية الإدارية

كميل أبو سليمان وزيرا للعمل

ريشارد قيومجيان وزير دولة للشؤون الاجتماعية

حزب الله ثلاث وزارات:

محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة

جميل جبق وزيرا للصحة

محمود قماطي وزير دولة

حركة أمل ثلاث وزارات:

علي حسن خليل وزيرا للمالية

حسن اللقيس وزيرا للزراعة

مليحة الصدر وزيرة للثقافة

التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية تسع وزارات:

جبران باسيل وزيرا للخارجية

إلياس بوصعب وزيرا للدفاع

ندى بستاني وزيرة للطاقة

سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية

فادي جريصاتي وزيرا للبيئة

ألبير سرحان وزيرا للعدل

منصور بطيش وزيرا للاقتصاد

غسان عطالله وزيرا للمهجرين

صالح الغريب وزير دولة

اللقاء الديمقراطي وزارتان:

وائل أبو فاعور وزيرا للصناعة

أكرم شهيّب وزيرا للتربية

حزب الطاشناق وزارة واحدة:

أواديس كيدانيان وزيرا للسياحة

اللقاء التشاوري (النواب السنة المتحالفون مع حزب الله) وزارة واحدة:

حسن مراد وزير دولة



حزب المردة وزارة واحدة:

يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال